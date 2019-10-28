Трамп назвав Зеленського російським президентом

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Понеділок, 28 жовтня 2019, 17:57

Президент США Дональд Трамп переплутав країну, якою керує президент Володимир Зеленський.

Джерело: брифінг Трампа на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд

Пряма мова: "Тепер вони не хочуть говорити про викривача, тому що вони не думали, що я оприлюдню цю розмову. Коли я опублікував розмову, я спростував доповідь Шиффа (Адам Шифф, голова спеціального комітету з розвідки Палати представників США – ред.). Більше того, як ви знаєте, новий російський президент, гарна людина, зробив заяву, що в розмові не було нічого. Не було тиску на нього. Нічого взагалі".

Деталі: На обмовку вже звернули увагу журналісти. Трамп коментував зокрема ситуацію, яка може призвести до його імпічменту, і спочатку тричі згадав про "ідеальну розмову" з українським президентом. Але потім наполягаючи, що він не тиснув на Зеленського, чомусь назвав його російським президентом.

Євген Кізілов, Валентина Романенко, УП
Теми: Зеленський Трамп


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