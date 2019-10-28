Трамп назвал Зеленского российским президентом

Президент США Дональд Трамп перепутал страну, которой руководит президент Владимир Зеленский.

Источник: брифинг Трампа на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд

Прямая речь: "Теперь они не хотят говорить об обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей США - ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. Ничего вообще".

Детали: На оговорку уже обратили внимание журналисты. Трамп комментировал в частности ситуацию, которая может привести к его импичменту, и сначала трижды упомянул об "идеальном разговоре" с украинским президентом. Но потом настаивая, что он не оказывал давление на Зеленского, почему-то назвал его российским президентом.

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z — Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) October 28, 2019

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