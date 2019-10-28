Трамп назвал Зеленского российским президентом

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Понедельник, 28 октября 2019, 17:57

Президент США Дональд Трамп перепутал страну, которой руководит президент Владимир Зеленский.

Источник: брифинг Трампа на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд

Прямая речь: "Теперь они не хотят говорить об обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей США - ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. Ничего вообще".

Детали: На оговорку уже обратили внимание журналисты. Трамп комментировал в частности ситуацию, которая может привести к его импичменту, и сначала трижды упомянул об "идеальном разговоре" с украинским президентом. Но потом настаивая, что он не оказывал давление на Зеленского, почему-то назвал его российским президентом.

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Евгений Кизилов, Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленский Трамп


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