Японія похвалила сукню дружини Зеленського

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Понеділок, 28 жовтня 2019, 18:24

Посольство Японії в Україні подякувало президенту Володимиру Зеленському і першій леді Олені Зеленській за участь у церемонії інтронізації і окремо похвалило одяг подружжя.

Джерело: Facebook посольства Японії в Україні

Дослівно: "Участь президентського подружжя у церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах. Їх одяг також добре гармоніював з благородною атмосферою і справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя та Україну як країну. Перший двосторонній саміт з Прем’єр-міністром Абе був вчасним та успішним".

Передісторія: Під час візиту в Японію президент Володимир Зеленський та перша леді взяли участь в інтронізації імператора Нарухіто. Для цього обряду Олена обрала світло-жовту неяскраву сукню до підлоги, яку доповнила рукавичками з тонкої прозорої тканини. А гарант вбрався у фрак.

У мережі почали поширювати думку про те, що сукня першої леді була забороненого у Японії кольору.

 
Фото: Офіс президента

Українська правда
Теми: Зеленський Японія перша леді


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