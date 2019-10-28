Япония похвалила платье жены Зеленского

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Понедельник, 28 октября 2019, 18:24

Посольство Японии в Украине поблагодарило президента Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую за участие в церемонии интронизации и отдельно похвалило наряд супругов.

Источник: Facebook посольства Японии в Украине

Дословно: "Участие президентской четы в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвело на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране. Первый двусторонний саммит с премьер-министром Абэ был своевременным и успешным".

Предыстория: Во время визита в Японию президент Владимир Зеленский и первая леди приняли участие в интронизации императора Нарухито. Для этого обряда Елена выбрала светло-желтую неяркую платье до пола, которую дополнила перчатками из тонкой прозрачной ткани. А гарант надел фрак.

В сети начали распространять мнение о том, что платья первой леди были запрещенных в Японии цветов.

 
Фото: Офис президента

Украинская правда
Темы: Зеленский Япония первая леди


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