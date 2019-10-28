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У Києві на проспекті Науки стався викид радіації

Понеділок, 28 жовтня 2019, 23:11

У Києві в одній з будівель Центральної геофізичної обсерваторії зафіксували підвищений рівень радіації.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

Підвищений рівень радіаційного випромінювання виявили у будівлі фізико-хімічної лабораторії, що розташована на проспекті Науки, 39.

"Під час проведення радіаційної розвідки підтверджено наявність перевищення рівня радіаційного випромінювання всередині окремого приміщення будівлі лабораторії", - заявили в ДСНС.

За словами рятувальників, підвищений рівень радіації зафіксований лише всередині приміщення, ззовні радіаційний фон був у нормі. Загрози персоналу лабораторії та навколишньому середовищу немає.

У ДСНС додали, що забруднені фрагменти будівлі будуть утилізовані.

Про причини викиду радіації нічого не повідомляється.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївДСНС
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