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В Киеве на проспекте Науки произошел выброс радиации

Понедельник, 28 октября 2019, 23:11

В Киеве в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории зафиксировали повышенный уровень радиации.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

Повышенный уровень радиационного излучения обнаружили в здании физико-химической лаборатории, расположенной на проспекте Науки, 39.

"Во время проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории", - заявили в ГСЧС.

По словам спасателей, повышенный уровень радиации зафиксирован лишь внутри помещения, снаружи радиационный фон был в норме. Угрозы персонала лаборатории и окружающей среде нет.

В ГСЧС добавили, что загрязненные фрагменты здания будут утилизированы. 

О причинах выброса радиации ничего не сообщается.

Темы: КиевГСЧС
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