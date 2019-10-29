Очільник NASA: Я вірю, що Плутон - це планета

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 01:33

Керівник Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн виступає за повернення Плутону статусу планети.

Джерело: заява голови NASA на Міжнародному аеронавтичному конгресі, передає Forbes

"Я тут, щоб сказати вам, що як керівник NASA я вірю, що Плутон - це планета", – наголосив Брайденстайн.

Як зазначається, астрономи давно сперечалися про те, які саме небесні тіла можна вважати планетами. Так, у 1930 році, коли американський астроном Клайд Томбо відкрив Плутон, його назвали планетою через те, що він не був схожий на інші небесні відомі тіла - комети, астероїди або зірки.

Але згодом критерії до планет посилилися - в ході довгих дебатів астрономи дійшли висновку, що планетою може вважатися тіло, яке знаходиться на орбіті Сонця, яке досить масивне, щоб коштом самогравітації зберігати сферичну форму, і знаходиться на чистій орбіті навколо Сонця (тобто на ній не повинно бути сторонніх тіл).

У 2005 році астроном Майкл Браун відкрив небесне тіло Еріду, розміри якого можна було порівняти з Плутоном. Тому астрономи виявилися перед вибором - чи визнати Еріду і ряд їй подібних тіл планетами або перевести Плутон в розряд карликових планет.

Зрештою після довгих суперечок Міжнародний астрономічний союз у 2006 році вирішив позбавити Плутон статусу планети.

Нагадаємо:

  • NASA опублікувала нові детальні зображення Плутона

Теми: США


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