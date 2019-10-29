Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Очільник NASA: Я вірю, що Плутон - це планета

Вівторок, 29 жовтня 2019, 00:33
Очільник NASA: Я вірю, що Плутон - це планета

Керівник Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн виступає за повернення Плутону статусу планети.

Джерело: заява голови NASA на Міжнародному аеронавтичному конгресі, передає Forbes

"Я тут, щоб сказати вам, що як керівник NASA я вірю, що Плутон - це планета", – наголосив Брайденстайн.

Як зазначається, астрономи давно сперечалися про те, які саме небесні тіла можна вважати планетами. Так, у 1930 році, коли американський астроном Клайд Томбо відкрив Плутон, його назвали планетою через те, що він не був схожий на інші небесні відомі тіла - комети, астероїди або зірки.

Але згодом критерії до планет посилилися - в ході довгих дебатів астрономи дійшли висновку, що планетою може вважатися тіло, яке знаходиться на орбіті Сонця, яке досить масивне, щоб коштом самогравітації зберігати сферичну форму, і знаходиться на чистій орбіті навколо Сонця (тобто на ній не повинно бути сторонніх тіл).

У 2005 році астроном Майкл Браун відкрив небесне тіло Еріду, розміри якого можна було порівняти з Плутоном. Тому астрономи виявилися перед вибором - чи визнати Еріду і ряд їй подібних тіл планетами або перевести Плутон в розряд карликових планет.

Зрештою після довгих суперечок Міжнародний астрономічний союз у 2006 році вирішив позбавити Плутон статусу планети.

Нагадаємо:

  • NASA опублікувала нові детальні зображення Плутона

"Українська правда" в Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
США
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Ексчиновники США вели таємні переговори з близькими до Кремля росіянами щодо України – ЗМІ
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: