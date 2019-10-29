Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава NASA: Я верю, что Плутон - это планета

Вторник, 29 октября 2019, 00:33
Глава NASA: Я верю, что Плутон - это планета

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн выступает за возвращение Плутону статуса планеты.

Источник: об это глава NASA заявил на Международном аэронавтическом конгрессе, сообщает Forbes.

"Я здесь, чтобы сказать вам, что как руководитель NASA я верю, что Плутон - это планета", - подчеркнул Брайденстайн.

Как отмечается, астрономы давно спорили о том, какие именно небесные тела можно считать планетами. Так, в 1930 году, когда американский астроном Клайд Томбо открыл Плутон, его назвали планетой из-за того, что он не был похож на другие небесные известные тела - кометы, астероиды или звезды.

Но впоследствии критерии к планетам усилились - в ходе долгих дебатов астрономы пришли к выводу, что планетой может считаться тело, находящееся на орбите Солнца, которое достаточно массивное, чтобы за счет самогравитации сохранять сферическую форму, и находится на чистой орбите вокруг Солнца (то есть на ней не должно быть посторонних тел).

В 2005 году астроном Майкл Браун открыл небесное тело Эриду, размеры которого можно было сравнить с Плутоном. Поэтому астрономы оказались перед выбором - признать Эриду и ряд ей подобных тел планетами или перевести Плутон в разряд карликовых планет.

В конце концов после долгих споров Международный астрономический союз в 2006 году решил лишить Плутона статуса планеты.

Напомним:

  • NASA опубликовала новые детальные изображения Плутона.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
США
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
США и Германия выступают против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите – СМИ
США не верят в раскол НАТО из-за предоставления Украине кассетных боеприпасов
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: