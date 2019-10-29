Глава NASA: Я верю, что Плутон - это планета

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн выступает за возвращение Плутону статуса планеты.

Источник: об это глава NASA заявил на Международном аэронавтическом конгрессе, сообщает Forbes.

"Я здесь, чтобы сказать вам, что как руководитель NASA я верю, что Плутон - это планета", - подчеркнул Брайденстайн.

Как отмечается, астрономы давно спорили о том, какие именно небесные тела можно считать планетами. Так, в 1930 году, когда американский астроном Клайд Томбо открыл Плутон, его назвали планетой из-за того, что он не был похож на другие небесные известные тела - кометы, астероиды или звезды.

Но впоследствии критерии к планетам усилились - в ходе долгих дебатов астрономы пришли к выводу, что планетой может считаться тело, находящееся на орбите Солнца, которое достаточно массивное, чтобы за счет самогравитации сохранять сферическую форму, и находится на чистой орбите вокруг Солнца (то есть на ней не должно быть посторонних тел).

В 2005 году астроном Майкл Браун открыл небесное тело Эриду, размеры которого можно было сравнить с Плутоном. Поэтому астрономы оказались перед выбором - признать Эриду и ряд ей подобных тел планетами или перевести Плутон в разряд карликовых планет.

В конце концов после долгих споров Международный астрономический союз в 2006 году решил лишить Плутона статуса планеты.

Напомним: