У США впав супутник Samsung

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 01:57

На територію ферми в американському штаті Мічиган впав стратосферний супутник Samsung.

Джерело: nbc news

"Пристрій, який компанія Samsung використала для запуску селфі Кари Делевінь (британська модель) у космос, очевидно, мав драматичне повернення на Землю", - йдеться у публікації.

Про враження від інциденту розповіла очевидиця Ненсі Мамбі-Уелк, яка почула гучний тріск біля будинку на фермі.

"Неймовірно, подивіться, що щойно впало з неба. 911 збита з пантелику. І воно впало на наше дерево... Ми зрозуміли, що це впало з неба. Це виглядало як супутник", - повідомила дівчина.

У результаті падіння стратостата ніхто не постраждав. Компанія Samsung вже перепросила фермерів за завдані незручності і заявила, що посадка супутника була "запланованою" і сталася у "вибраній сільській місцевості".



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