В США с неба упал спутник Samsung

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Вторник, 29 октября 2019, 01:57

На территорию фермы в американском штате Мичиган упал стратосферный спутник Samsung.

Источник: nbc news

"Устройство, которое компания Samsung использовала для запуска селфи Кары Делевинь (британская модель) в космос, очевидно, постигло драматическое возвращение на Землю", - говорится в публикации.

О впечатлениях от инцидента рассказала очевидец Нэнси Мамби-Уэлк, которая услышала громкий треск возле дома на ферме.

"Невероятно, посмотрите, что только что упало с неба. 911 сбита с толку. И оно упало на наше дерево... Мы поняли, что это упало с неба. Это выглядело как спутник", - сообщила девушка. 

В результате падения стратостата никто не пострадал. Компания Samsung уже принесла извинения фермерам за причиненные неудобства и заявила, что посадка спутника была "запланированной" и произошла в "выбранной сельской местности".



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