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Генсек НАТО виступить у Верховній Раді

Вівторок, 29 жовтня 2019, 01:38

30 жовтня до України приїдуть представники Ради Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Зокрема, 30 жовтня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відвідає Одесу, куди прибудуть протимінні кораблі армій Болгарії, Румунії, Італії та Іспанії.

Столтенберг також виступить із промовою перед курсантами Одеської військово-морської академії.

31 жовтня в Києві генсек НАТО проведе засідання Комісії НАТО-Україна за участю президента України Володимира Зеленського. Планується також виступ Столтенберга у Верховній Раді.

Столтенберг також проведе зустрічі з Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко та міністром оборони України Андрієм Загороднюком.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОУкраїна
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