Генсек НАТО виступить у Верховній Раді
Вівторок, 29 жовтня 2019, 01:38
30 жовтня до України приїдуть представники Ради Північноатлантичного альянсу (НАТО).
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Зокрема, 30 жовтня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відвідає Одесу, куди прибудуть протимінні кораблі армій Болгарії, Румунії, Італії та Іспанії.
Столтенберг також виступить із промовою перед курсантами Одеської військово-морської академії.
31 жовтня в Києві генсек НАТО проведе засідання Комісії НАТО-Україна за участю президента України Володимира Зеленського. Планується також виступ Столтенберга у Верховній Раді.
Столтенберг також проведе зустрічі з Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко та міністром оборони України Андрієм Загороднюком.