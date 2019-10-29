Співробітники Facebook написали лист Цукербергу — NYT

Сотні співробітників Facebook відправили голові компанії Марку Цукербергу лист, засуджуючи рішення Facebook дозволити політикам розміщувати будь-які заяви - навіть неправдиві.

Джерело: лист публікує The New York Times

"Facebook це місце, де ми можемо обговорювати і ділитися різними думками і висловлювати свої погляди - ось що робить наш додаток і технології значущими для людей у ​​всьому світі", - стверджують підписанти звернення.

"Ми звертаємося до вас, керівників цієї компанії, тому що ми стурбовані можливим скасуванням великих успіхів, які досягнуті нашими групами розробників за останні два роки. Ми працюємо тут, тому що нам не байдуже, тому що ми знаємо, що навіть наш найменший вибір впливає на спільноти у вражаючому масштабі ", - написали співробітники Facebook.

"Дезінформація зачіпає всіх нас. Наша поточна політика з перевірки політичних постів, є загрозою того, за що виступає FB. Ми рішуче заперечуємо проти цієї політики в її нинішньому вигляді. Вона не захищає голоси, і дозволяє політикам використовувати нашу платформу, орієнтуючись на людей, які вважають, що контент, що публікується політичними діячами, заслуговує на довіру ", - йдеться в листі.