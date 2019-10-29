Сотрудники Facebook написали письмо Цукербергу — NYT

Сотни сотрудников Facebook недавно отправили главе компании Марку Цукербергу письмо, осуждая решение Facebook разрешить политикам размещать любые заявления - даже ложные.

Источник: письмо публикует The New York Times

"Facebook это место, где мы можем обсуждать и делиться различными мнениями и выражать свои взгляды - вот что делает наше приложение и технологии значимыми для людей во всем мире", - утверждают подписанты обращения.

"Мы обращаемся к вам, руководителям этой компании, потому что мы обеспокоены возможной отменой больших успехов, которые достигнутые нашими группами разработчиков за последние два года. Мы работаем здесь, потому что нам небезразлично, потому что мы знаем, что даже наш самый маленький выбор влияет на сообщества в поразительном масштабе", - написали сотрудники Facebook.

"Дезинформация затрагивает всех нас. Наша текущая политика по проверке политических постов, является угрозой тому, за что выступает FB. Мы решительно возражаем против этой политики в ее нынешнем виде. Она не защищает голоса, и позволяет политикам использовать нашу платформу, ориентируясь на людей, которые считают, что контент, публикуемый политическими деятелями, заслуживает доверия", - говорится в письме.