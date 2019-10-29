ЄС засудив новий смертний вирок у Білорусі

Речник Євросоюзу Мая Косьянчич оприлюднила заяву, в якій засуджується ухвалення судом у Білорусі чергового смертного вироку.

Джерело: заява оприлюднена Європейською службою зовнішніх дій, передає Укрінформ.

"Регіональний суд Бреста в Білорусі виніс смертний вирок Віктору Сергілю. Європейський Союз висловлює щирі співчуття всім, хто постраждав від злочину. ЄС заперечує найвищу міру покарання за будь-яких обставин. Смертна кара є негуманним та неефективним покаранням, яке не може бути чинником запобігання злочинам", - йдеться у заяві речника ЄС.

У Євросоюзі нагадали, що мораторій на страту в Білорусі міг би стати позитивним першим кроком до скасування смертної кари в цій країні.

25 жовтня у Білорусі суд оголосив вирок у справі про вбивство 8-місячної дівчинки. 48-річного Віктора Сергіля і його 26-річну знайому визнали винними у вбивстві доньки останньої. Чоловіка засудили до смертної кари, жінку - до 25 років колонії.

Це вже третій смертний вирок, ухвалений у Білорусі цього року.