Евросоюз осудил новый смертный приговор в Беларуси

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Вторник, 29 октября 2019, 05:52

Представитель Евросоюза Майя Косьянчич обнародовала заявление, в котором осуждается вынесение судом Беларуси смертного приговора.
Источник: заявление обнародованное Европейской службой внешних действий, передает Укринформ.

"Региональный суд Бреста в Белоруссии вынес смертный приговор Виктору Сергилю. Европейский Союз выражает искренние соболезнования всем, кто пострадал от преступления. ЕС отрицает высшую меру наказания при любых обстоятельствах. Смертная казнь является бесчеловечным и неэффективным наказанием, которое не может быть фактором предотвращения преступлений", - говорится в заявлении представителя ЕС.

В Евросоюзе напомнили, что мораторий на смертную казнь в Беларуси мог бы стать позитивным первым шагом к ее отмене в этой стране.

25 октября в Беларуси суд огласил приговор по делу об убийстве 8-месячной девочки. 48-летнего Виктора Сергиля и его 26-летнюю знакомую признали виновными в убийстве дочери последней. Мужчину приговорили к смертной казни, женщину - к 25 годам колонии.

Это уже третий смертный приговор, вынесенный в Беларуси в этом году.



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