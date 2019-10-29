У Дніпрі вночі стався вибух на заводі

28 жовтня о 21:53 у місті Дніпро по вулиці Байкальська 9 на території маслоекстракційного заводу ТОВ "Потоки" у складській будівлі стався вибух з послідуючим горінням.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: О 23:16 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу на площі 200 м кв.

Фото ДСНС

Жертв та постраждалих немає.

Внаслідок вибуху зруйновано складську будівлю на площі близько 4 200 м кв.

До гасіння залучалося 37 людей особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС

Причину вибуху не названо.

Фото з Фейсбук-групи Райончик, "Днепр вечерний"

"Могла бути пилоповітряна суміш. Могла бути газоповітряна суміш. Може, у них балони з пропаном. І те, і інше вибухає з великою силою. Сильніше, ніж тротил вибухає", – сказав заступник начальника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Олександр Шевченко, цитує "Днепр вечерний".