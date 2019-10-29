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У Дніпрі вночі стався вибух на заводі

Вівторок, 29 жовтня 2019, 07:49
У Дніпрі вночі стався вибух на заводі

28 жовтня о 21:53 у місті Дніпро по вулиці Байкальська 9 на території маслоекстракційного заводу ТОВ "Потоки" у складській будівлі стався вибух з послідуючим горінням.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: О 23:16  підрозділи ДСНС ліквідували пожежу на площі 200 м кв.  

 
Фото ДСНС 

Жертв та постраждалих немає. 

Внаслідок вибуху зруйновано складську будівлю на площі близько 4 200 м кв.

До гасіння залучалося 37 людей особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС

Причину вибуху не названо.

 

Фото з Фейсбук-групи Райончик, "Днепр вечерний"

"Могла бути пилоповітряна суміш. Могла бути газоповітряна суміш. Може, у них балони з пропаном. І те, і інше вибухає з великою силою. Сильніше, ніж тротил вибухає", – сказав заступник начальника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Олександр Шевченко, цитує "Днепр вечерний".

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаДніпро
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