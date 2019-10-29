В Днепре ночью произошел взрыв на заводе

1992 просмотра
Вторник, 29 октября 2019, 08:49

28 октября в 21:53 в городе Днепр по улице Байкальская 9 на территории маслоэкстракционного завода ООО "Потоки" в складском здании произошел взрыв с последующим горением.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В 23:16 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 200 кв.

Жертв и пострадавших нет.

В результате взрыва разрушено складское здание на площади около 4200 кв.

К тушению привлекалось 37 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Причина взрыва не названа.

 

Фото из Фейсбук-группы Райончик, "Днепр Вечерний"

"Могла быть пылевоздушная смеси. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается", – сказал заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко, цитирует "Днепр вечерний".

УП, дополнено
Темы: пожар Днепр


powered by lun.ua
Материалы по теме
В США из-за лесных пожаров эвакуировали 50 000 человек 27 октября 2019, 04:31
На Запорожье пылала свиноферма: сгорели 180 поросят 21 октября 2019, 11:36
Коломойский о номере "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой: "Очень понравился" 21 октября 2019, 09:23
Все новости
Главные новости
ООС: боевики 16 раз открывали огонь
Депутаты от "Слуги народа" сделали себе прививку
По позициям добровольцев в Золотом стреляли
Трамп назвал Зеленского российским президентом
Все новости
еда

Как выбирать, хранить и чем резать сыр

мнение

Почему не стоит убивать все бактерии, которые живут в нашем организме

Кино

5 фильмов, которые стоит посмотреть на "Киевской недели критики"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів