В Днепре ночью произошел взрыв на заводе
28 октября в 21:53 в городе Днепр по улице Байкальская 9 на территории маслоэкстракционного завода ООО "Потоки" в складском здании произошел взрыв с последующим горением.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: В 23:16 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 200 кв.
Жертв и пострадавших нет.
В результате взрыва разрушено складское здание на площади около 4200 кв.
К тушению привлекалось 37 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.
Причина взрыва не названа.
"Могла быть пылевоздушная смеси. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается", – сказал заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко, цитирует "Днепр вечерний".
powered by lun.ua