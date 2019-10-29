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В Україні буде холодно, у Карпатах – мокрий сніг

Вівторок, 29 жовтня 2019, 08:37
В Україні буде холодно, у Карпатах – мокрий сніг

У найближчі дні в Україні очікується холодна погода, зумовлена надходженням на територію нашої країни холодних атмосферних фронтів з північно-західної Європи.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook

Дослівно: "29 жовтня у центральних, східних, південних областях та на Прикарпатті місцями невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. У південних областях вночі та вранці туман".

Деталі: У вівторок вдень повітря прогріється до +5+10°, у південній частині до +11+16°. Вітер очікується західний та північно-західний, поривчастий.

30 та 31 жовтня подекуди пройдуть невеликі дощі, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом. Нічні мінімуми становитимуть 0-6° морозу, денні максимуми +2+7° тепла, дещо тепліше лише на Закарпатті та у південно-східній частині країни – вночі там очікується +3+8° тепла, вдень до +12°.

Українська правда

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Теми: погода
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