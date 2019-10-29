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В Украине будет холодно, в Карпатах – мокрый снег

Вторник, 29 октября 2019, 08:37
В Украине будет холодно, в Карпатах – мокрый снег

В ближайшие дни в Украине ожидается холодная погода, обусловленная поступлением на территорию нашей страны холодных атмосферных фронтов с северо-западной Европы.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Дословно: "29 октября в центральных, восточных, южных областях и на Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В южных областях ночью и утром туман".

Детали: Во вторник днем ​​воздух прогреется до +5+10°, в южной части до+11+16°. Ветер ожидается западный и северо-западный, порывистый.

30 и 31 октября местами пройдут небольшие дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом. Ночные минимумы составят 0-6° мороза, дневные максимумы +2+7° тепла, несколько теплее будет лишь на Закарпатье и в юго-восточной части страны – ночью там ожидается +3+8° тепла, днем ​​до +12°.

Украинская правда

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Темы: погода
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