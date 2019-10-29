Зеленський особисто перевірив нову дорогу на Маріуполь

Президент Володимир Зеленський ознайомився з результатом капітального ремонту автомобільної дороги Н-08, що йде до Маріуполя.

Джерело: стрім на Facebook-сторінці Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Ми вдячні всім, і робітникам, які встигли побудувати у ті терміни, які ми зазначили. За три місяці побудовано близько 130 кілометрів. Вся дорога – 200 кілометрів. 70 кілометрів цієї дороги будували 3 роки, а зараз за 3 місяці побудували 130 кілометрів дуже важливої траси Запоріжжя – Маріуполь

Якщо всі дороги ми будемо так будувати в країні, ми встигнемо за 4 роки, за чотири з половиною роки побудувати найважливіші траси нашої країни. Ми об'єднаємо країну – не тільки всіх людей, а й інфраструктуру.

Але треба слідкувати, щоб не розвалили".

Деталі: Зеленський сам проїхав за кермом автомобіля, на якому перевіряв якість дороги

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що у будівництві автошляху брали участь турецькі й українські компанії.

Він наголосив, що поруч є порт – і вантажівкам, які їдуть туди, треба дотримуватися вагового режиму, щоб не розбити дорогу.

Далі Зеленський і його супровід поїхали до Маріуполя на Інвестиційний форум "RE:THINK. Invest in Ukraine".

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