Зеленський особисто перевірив нову дорогу на Маріуполь

9908 переглядів
Вівторок, 29 жовтня 2019, 11:05

Президент Володимир Зеленський ознайомився з результатом капітального ремонту автомобільної дороги Н-08, що йде до Маріуполя.

Джерело: стрім на Facebook-сторінці Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Ми вдячні всім, і робітникам, які встигли побудувати у ті терміни, які ми зазначили. За три місяці побудовано близько 130 кілометрів. Вся дорога – 200 кілометрів. 70 кілометрів цієї дороги будували 3 роки, а зараз за 3 місяці побудували 130 кілометрів дуже важливої траси Запоріжжя – Маріуполь

Якщо всі дороги ми будемо так будувати в країні, ми встигнемо за 4 роки, за чотири з половиною роки побудувати найважливіші траси нашої країни. Ми об'єднаємо країну – не тільки всіх людей, а й інфраструктуру.

Але треба слідкувати, щоб не розвалили".

Деталі: Зеленський сам проїхав за кермом автомобіля, на якому перевіряв якість дороги

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що у будівництві автошляху брали участь турецькі й українські компанії.

Він наголосив, що поруч є порт – і вантажівкам, які їдуть туди, треба дотримуватися вагового режиму, щоб не розбити дорогу.

Далі Зеленський і його супровід поїхали до Маріуполя на Інвестиційний форум "RE:THINK. Invest in Ukraine".

Передісторія:

  • Автошлях Н 08 – дорога національного значення Бориспіль – Кременчук – Дніпро – Запоріжжя – Пологи, Маріуполь. Проходить територією Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.
  • Довжина автошляху з Борисполя до Маріуполя – 644,4 км. Під'їзд до міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" - 5,3 км. Разом – 649,7 км.

Олена Рощенко УП
Теми: Зеленський дороги Маріуполь Донецька область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Права рука" Зеленського не переймається падінням рейтингу президента 29 жовтня 2019, 11:24
У Конгресі вперше допитають чиновника, який був присутній під час розмови Трампа і Зеленського 29 жовтня 2019, 09:02
Головні новини понеділка і ночі: новий очільник Київської ОДА, 300 мільйонів на доступне житло 29 жовтня 2019, 08:00
Усі новини
Головні новини
Штаб ООС підтвердив розведення військ в Золотому
Кремль висунув умову Україні для домовленості про газ
Пристайко заявив про початок розведення сил у Золотому
"Слуга народу" і "ЄС" посварилися в Раді: закидали одне одному держзраду
Усі новини
18+

10 міфів про секс, у які ви досі вірите

здоров'я

5 способів відтермінувати початок Альцгеймера

соцмережі

Топ-10 україномовних каналів у Telegram