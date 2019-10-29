Зеленский лично проверил новую дорогу на Мариуполь

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Вторник, 29 октября 2019, 11:05

Президент Владимир Зеленский ознакомился с результатом капитального ремонта автомобильной дороги Н-08, идущей в Мариуполь.

Источник: стрим на Facebook-странице Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Мы благодарны всем, и рабочим, которые успели построить в те сроки, которые мы указали. За три месяца построено около 130 километров. Вся дорога – 200 километров. 70 километров этой дороги строили 3 года, а сейчас за 3 месяца построили 130 километров очень важной трассы Запорожье – Мариуполь.

Если все дороги мы будем так строить в стране, мы успеем за 4 года, за четыре с половиной года построить важнейшие трассы нашей страны. Мы объединим страну – не только всех людей, но и инфраструктуру.

Но надо следить, чтобы не развалили".

Детали: Зеленский сам проехал за рулем автомобиля, на котором проверял качество дороги.

Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что в строительстве автодороги участвовали турецкие и украинские компании.

Он отметил, что рядом есть порт – и грузовикам, которые едут туда, надо будет соблюдать весовой режим, чтобы не разбить дорогу.

Далее Зеленский и его сопровождение поехали в Мариуполь на Инвестиционный форум "RE: THINK. Invest in Ukraine".

Предыстория:

  • Автодорога Н-08 – дорога национального значения Борисполь – Кременчуг – Днепр – Запорожье – Пологи, Мариуполь. Проходит по территории Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
  • Длина автодороги из Борисполя в Мариуполь – 644,4 км. Подъезд к международному аэропорту "Днепропетровск" – 5,3 км. Итого - 649,7 км.

Алена Рощенко, УП
Темы: Зеленский дороги Мариуполь Донецкая область


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