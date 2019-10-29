Одну з центральних станцій метро Києва понад рік закриватимуть на вхід
З 30 жовтня до 9 до лютого 2021 року станцію київського метро "Золоті ворота" закриватимуть на вхід у ранкову годину пік у зв’язку з ремонтом ескалаторів.
Джерело: пост КП "Київський метрополітен" у Facebook
Дослівно: "Ми розпочинаємо почерговий ремонт усіх ескалаторів на станції "Золоті ворота".
Проведення таких робіт потребує зміни в графіку роботи станції.
Із 30 жовтня щоранку в робочі дні з 08:10 до 09:20 станцію закриватимуть на ВХІД".
Деталі: У цей час два робочі ескалатори нахилу підніматимуть пасажирів на вихід.
Перехід працюватиме у звичайному режимі.
В інший час станція працюватиме у звичайному режимі.
Відзначається, що плановий капремонт шести ескалаторів на "Золотих воротах" триватиме до 9 лютого 2021 року.
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