Одну з центральних станцій метро Києва понад рік закриватимуть на вхід

З 30 жовтня до 9 до лютого 2021 року станцію київського метро "Золоті ворота" закриватимуть на вхід у ранкову годину пік у зв’язку з ремонтом ескалаторів.

Джерело: пост КП "Київський метрополітен" у Facebook

Дослівно: "Ми розпочинаємо почерговий ремонт усіх ескалаторів на станції "Золоті ворота".

Проведення таких робіт потребує зміни в графіку роботи станції.

Із 30 жовтня щоранку в робочі дні з 08:10 до 09:20 станцію закриватимуть на ВХІД".

Деталі: У цей час два робочі ескалатори нахилу підніматимуть пасажирів на вихід.

Перехід працюватиме у звичайному режимі.

В інший час станція працюватиме у звичайному режимі.

Відзначається, що плановий капремонт шести ескалаторів на "Золотих воротах" триватиме до 9 лютого 2021 року.