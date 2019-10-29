Одну из центральных станций метро Киева больше года будут закрывать на вход
3471 просмотр
Вторник, 29 октября 2019, 13:39
С 30 октября до 9 февраля 2021 года станцию киевского метро "Золотые ворота" будут закрывать на вход в утренний час пик в связи с ремонтом эскалаторов.
Источник: пост КП "Киевский метрополитен" в Facebook
Дословно: "Мы начинаем последовательный ремонт всех эскалаторов на станции "Золотые ворота". Проведение таких работ требует изменения в графике работы станции.
С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию будут закрывать на ВХОД".
Детали: В это время два рабочих эскалатора наклона будут поднимать пассажиров на выход.
Переход будет работать в обычном режиме.
В остальное время станция будет работать в обычном режиме.
Отмечается, что плановый капремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года.
Украинская правда
powered by lun.ua