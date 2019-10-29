Одну из центральных станций метро Киева больше года будут закрывать на вход

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Вторник, 29 октября 2019, 13:39

С 30 октября до 9 февраля 2021 года станцию киевского метро ​​"Золотые ворота" будут закрывать на вход в утренний час пик в связи с ремонтом эскалаторов.

Источник: пост КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Дословно: "Мы начинаем последовательный ремонт всех эскалаторов на станции "Золотые ворота". Проведение таких работ требует изменения в графике работы станции.

С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию ​​будут закрывать на ВХОД".

Детали: В это время два рабочих эскалатора наклона будут поднимать пассажиров на выход.

Переход будет работать в обычном режиме.

В остальное время станция будет работать в обычном режиме.

Отмечается, что плановый капремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года.

Украинская правда
Темы: Киев метро


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