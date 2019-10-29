Кораблі НАТО прибули до Одеси

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 14:21

До Одеського морського вокзалу прибули 4 мінні тральщики країн-членів НАТО, кораблі перебуватимуть в Україні до кінця тижня.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "До причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн альянсу: іспанський ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" та італійський ITS "Numana".

Деталі: Кораблі патрулюють у Середземному морі у складі 2-ї постійної протимінної групи НАТО "SNMCMG2". 

До Одеси кораблі вони прибули з дружнім візитом, де перебуватимуть протягом тижня.

 

Кораблі має відвідати делегація НАТО на чолі з генсекретарем Єнсом Столтенбергом, візит якого до України розпочнеться з Одеси 30 жовтня.

 

Крім того у рамках візиту запланована зустріч керівництва Альянсу з представниками ВМС ЗС України.

 
 
 

Українська правда


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