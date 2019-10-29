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Корабли НАТО прибыли в Одессу

Вторник, 29 октября 2019, 13:21

К Одесскому морскому вокзалу прибыли 4 минные тральщики стран-членов НАТО, которые будут находиться в Украине до конца недели.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и  итальянский ITS "Numana".

Детали: Корабли патрулируют в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО "SNMCMG2".

В Одессу корабли они прибыли с дружественным визитом, где будут находиться в течение недели.

 

Корабли должна посетить делегация НАТО во главе с генсекретарем Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется с Одессы 30 октября.

 

Кроме того, в рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями ВМС ВС Украины.

 
 
 

Украинская правда
Темы: ОдессаНАТОкорабли
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