Росіяни все більше бояться свою владу, в Кремлі не згодні

4795 переглядів
Вівторок, 29 жовтня 2019, 14:58

У Кремлі не погодилися із результатами соціологічного дослідження, згідно з яким в останні роки зростає страх росіян перед свавіллям влади.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російське видання РБК.

"Ми, безумовно, звертаємо увагу на всі подібні публікації", - заявив Пєсков.

Він зазначив, що Кремль не знайомий з точним формулюванням питань і методикою дослідження.

"Є резонансні випадки, які накладають емоційний відбиток, тут потрібен більш глибокий аналіз з більш глибокої диференціацією", - сказав Пєсков.

Згідно з даними опитування Левада-центру, страх перед свавіллям влади увійшов до трійки найбільш поширених серед росіян. Разом з ним в цей список потрапили боязнь хвороб рідних, а також війни. Частка людей, які бояться свавілля влади, з 2017 по 2018 рік зросла майже в чотири рази - з 10 до 38%. До вересня 2019-го, коли проводилося опитування, такий страх 33% населення країни відчували постійно, ще 49% - в різному ступені.

28% опитаних заявили, що відчувають постійний страх перед можливістю повернення до масових репресій, а 23% зізналися, що побоюються посилення політичного режиму. Для порівняння, постійний страх перед нападом злочинців відчуває менше респондентів - 22%.

Такі показники в Левада-центрі пояснили наслідками пенсійної реформи і розчаруванням у владі.

Теми: Росія соціологія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Богдан: Наша миролюбна позиція розрахована на росіян 29 жовтня 2019, 13:40
Якщо Мінськ не спрацює, потрібна буде третя сила - Пристайко 29 жовтня 2019, 13:35
Кремль висунув умову Україні для домовленості про газ 29 жовтня 2019, 13:04
Усі новини
Головні новини
В Києві затримали головного спеціаліста НБУ: погорів на хабарі в $50 тисяч
Розведення біля Золотого: в ОБСЄ не бачили обстрілів, які фіксував штаб ООС
ТКГ відкрила шлях до зустрічі в Нормандському форматі – речниця Кучми
Розведення біля Золотого почали попри порушення режиму тиші
Усі новини
читай!

10 книжок для тих, кому трохи за 10

Лайфхаки

Як не відволікатися на Facebook та Instagram

success story

5 шляхів насолоджуватися застіллям тверезим