Росіяни все більше бояться свою владу, в Кремлі не згодні

У Кремлі не погодилися із результатами соціологічного дослідження, згідно з яким в останні роки зростає страх росіян перед свавіллям влади.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російське видання РБК.

"Ми, безумовно, звертаємо увагу на всі подібні публікації", - заявив Пєсков.

Він зазначив, що Кремль не знайомий з точним формулюванням питань і методикою дослідження.

"Є резонансні випадки, які накладають емоційний відбиток, тут потрібен більш глибокий аналіз з більш глибокої диференціацією", - сказав Пєсков.

Згідно з даними опитування Левада-центру, страх перед свавіллям влади увійшов до трійки найбільш поширених серед росіян. Разом з ним в цей список потрапили боязнь хвороб рідних, а також війни. Частка людей, які бояться свавілля влади, з 2017 по 2018 рік зросла майже в чотири рази - з 10 до 38%. До вересня 2019-го, коли проводилося опитування, такий страх 33% населення країни відчували постійно, ще 49% - в різному ступені.

28% опитаних заявили, що відчувають постійний страх перед можливістю повернення до масових репресій, а 23% зізналися, що побоюються посилення політичного режиму. Для порівняння, постійний страх перед нападом злочинців відчуває менше респондентів - 22%.

Такі показники в Левада-центрі пояснили наслідками пенсійної реформи і розчаруванням у владі.