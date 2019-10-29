Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне все больше боятся свою власть, в Кремле не согласны

Вторник, 29 октября 2019, 13:58

В Кремле не согласились с результатами социологического исследования, согласно которому в последние годы растет страх россиян перед произволом властей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское издание РБК.

"Мы, безусловно, обращаем внимание на все подобные публикации", - заявил Песков.

Он отметил, что Кремль не знаком с точной формулировкой вопросов и методикой исследования.

"Есть резонансные случаи, которые накладывают эмоциональный отпечаток, тут нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией", - сказал Песков.

Согласно данным опроса Левада-центра, страх перед произволом властей вошел в тройку наиболее распространенных среди россиян. Вместе с ним в этот список попали боязнь болезней родных, а также войны. Доля людей, которые боятся произвола власти, с 2017 по 2018 год выросла почти в четыре раза — с 10 до 38%. К сентябрю 2019-го, когда проводился опрос, такой страх 33% населения страны испытывали постоянно, еще 49% — в разной степени.

28% опрошенных заявили, что испытывают постоянный страх перед возможностью возврата к массовым репрессиям, а 23% признались, что опасаются ужесточения политического режима. Для сравнения, постоянный страх перед нападением преступников испытывает меньше респондентов — 22%.

Такие показатели в Левада-центре объяснили последствиями пенсионной реформы и разочарованием во власти.

Темы: Росcиясоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Росcия
На химзаводе в России вспыхнул пожар
В Госдуме рассказали, куда делся Суровикин
Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, "что делать с Украиной"
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: