Россияне все больше боятся свою власть, в Кремле не согласны

В Кремле не согласились с результатами социологического исследования, согласно которому в последние годы растет страх россиян перед произволом властей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское издание РБК.

"Мы, безусловно, обращаем внимание на все подобные публикации", - заявил Песков.

Он отметил, что Кремль не знаком с точной формулировкой вопросов и методикой исследования.

"Есть резонансные случаи, которые накладывают эмоциональный отпечаток, тут нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией", - сказал Песков.

Согласно данным опроса Левада-центра, страх перед произволом властей вошел в тройку наиболее распространенных среди россиян. Вместе с ним в этот список попали боязнь болезней родных, а также войны. Доля людей, которые боятся произвола власти, с 2017 по 2018 год выросла почти в четыре раза — с 10 до 38%. К сентябрю 2019-го, когда проводился опрос, такой страх 33% населения страны испытывали постоянно, еще 49% — в разной степени.

28% опрошенных заявили, что испытывают постоянный страх перед возможностью возврата к массовым репрессиям, а 23% признались, что опасаются ужесточения политического режима. Для сравнения, постоянный страх перед нападением преступников испытывает меньше респондентов — 22%.



Такие показатели в Левада-центре объяснили последствиями пенсионной реформы и разочарованием во власти.