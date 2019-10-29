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Бізнесмен Ярославський готовий побудувати новий Донецький аеропорт

Вівторок, 29 жовтня 2019, 15:02

Український бізнесмен, власник групи DCH Олександр Ярославський готовий інвестувати $100 млн у будівництво нового Донецького аеропорту.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Ярославського в кулуарах Першого інвестиційного форуму в Маріуполі

Пряма мова: "Я довго думав і вирішив дати $100 млн і побудувати новий аеропорт в Донецьку. З урахуванням того, що я в цьому розумію, наша компанія має досвід і будівництва, і експлуатації, я готовий побудувати новий аеропорт на місці зруйнованого повністю старого" .

Деталі: Бізнесмен підкреслив, що реалізація цього проекту буде можлива після завершення процесу реінтеграції окупованих територій Донбасу в Україні.

Ярославський вважає, що аеропорт стане символом повернення мирного життя.

Що було раніше: в минулому році Ярославський, який раніше проводив реконструкцію міжнародного аеропорту "Харків", висловлював намір зайнятися оновленням міжнародного аеропорту в Дніпрі.

Нагадаємо:

  • Під час військових дій в 2014-2015 рр. аеропорт Донецьк (ДАП) був повністю зруйнований.
  • Оборона ДАП тривала 242 дні. За офіційними даними, за час оборони аеропорту загинуло понад 200 українських військових, понад півтисячі зазнали поранень.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонецькаеропортЯрославський
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