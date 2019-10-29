Бізнесмен Ярославський готовий побудувати новий Донецький аеропорт
Український бізнесмен, власник групи DCH Олександр Ярославський готовий інвестувати $100 млн у будівництво нового Донецького аеропорту.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Ярославського в кулуарах Першого інвестиційного форуму в Маріуполі
Пряма мова: "Я довго думав і вирішив дати $100 млн і побудувати новий аеропорт в Донецьку. З урахуванням того, що я в цьому розумію, наша компанія має досвід і будівництва, і експлуатації, я готовий побудувати новий аеропорт на місці зруйнованого повністю старого" .
Деталі: Бізнесмен підкреслив, що реалізація цього проекту буде можлива після завершення процесу реінтеграції окупованих територій Донбасу в Україні.
Ярославський вважає, що аеропорт стане символом повернення мирного життя.
Що було раніше: в минулому році Ярославський, який раніше проводив реконструкцію міжнародного аеропорту "Харків", висловлював намір зайнятися оновленням міжнародного аеропорту в Дніпрі.
Нагадаємо:
- Під час військових дій в 2014-2015 рр. аеропорт Донецьк (ДАП) був повністю зруйнований.
- Оборона ДАП тривала 242 дні. За офіційними даними, за час оборони аеропорту загинуло понад 200 українських військових, понад півтисячі зазнали поранень.