Бизнесмен Ярославский готов построить новый Донецкий аэропорт

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Вторник, 29 октября 2019, 16:02

Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский готов инвестировать $100 млн в строительство нового Донецкого аэропорта.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на  заявление Ярославского в кулуарах Первого инвестиционного форума в Мариуполе

Прямая речь: "Я долго думал и решил дать $100 млн и построить новый аэропорт в Донецке. С учетом того, что я в этом понимаю, наша компания имеет опыт и строительства, и эксплуатации, я готов построить новый аэропорт на месте разрушенного полностью старого".

Детали: Бизнесмен подчеркнул, что реализация этого проекта будет возможна после завершения процесса реинтеграции оккупированных территорий Донбасса в Украину.

Ярославский считает, что аэропорт станет символом возвращения мирной жизни.

Что было раньше: в прошлом году Ярославский, ранее проводивший реконструкцию международного аэропорта "Харьков", выражал намерение заняться обновлением международного аэропорта в Днипре.

Напомним:

  • Во время военных действий в 2014-2015 гг. аэропорт Донецк (ДАП) был полностью разрушен.
  • Оборона ДАП длилась 242 дня. По официальным данным, за время обороны аэропорта погибло более 200 украинских военных, более полутысячи получили ранения. 

Темы: Донецк аэропорт Ярославский


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