Бизнесмен Ярославский готов построить новый Донецкий аэропорт

Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский готов инвестировать $100 млн в строительство нового Донецкого аэропорта.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Ярославского в кулуарах Первого инвестиционного форума в Мариуполе

Прямая речь: "Я долго думал и решил дать $100 млн и построить новый аэропорт в Донецке. С учетом того, что я в этом понимаю, наша компания имеет опыт и строительства, и эксплуатации, я готов построить новый аэропорт на месте разрушенного полностью старого".

Детали: Бизнесмен подчеркнул, что реализация этого проекта будет возможна после завершения процесса реинтеграции оккупированных территорий Донбасса в Украину.

Ярославский считает, что аэропорт станет символом возвращения мирной жизни.

Что было раньше: в прошлом году Ярославский, ранее проводивший реконструкцию международного аэропорта "Харьков", выражал намерение заняться обновлением международного аэропорта в Днипре.

Напомним: