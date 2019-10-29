Бизнесмен Ярославский готов построить новый Донецкий аэропорт
Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский готов инвестировать $100 млн в строительство нового Донецкого аэропорта.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Ярославского в кулуарах Первого инвестиционного форума в Мариуполе
Прямая речь: "Я долго думал и решил дать $100 млн и построить новый аэропорт в Донецке. С учетом того, что я в этом понимаю, наша компания имеет опыт и строительства, и эксплуатации, я готов построить новый аэропорт на месте разрушенного полностью старого".
Детали: Бизнесмен подчеркнул, что реализация этого проекта будет возможна после завершения процесса реинтеграции оккупированных территорий Донбасса в Украину.
Ярославский считает, что аэропорт станет символом возвращения мирной жизни.
Что было раньше: в прошлом году Ярославский, ранее проводивший реконструкцию международного аэропорта "Харьков", выражал намерение заняться обновлением международного аэропорта в Днипре.
Напомним:
- Во время военных действий в 2014-2015 гг. аэропорт Донецк (ДАП) был полностью разрушен.
- Оборона ДАП длилась 242 дня. По официальным данным, за время обороны аэропорта погибло более 200 украинских военных, более полутысячи получили ранения.
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