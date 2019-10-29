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Освітяни протестують проти 40-годинного робочого тижня

Вівторок, 29 жовтня 2019, 15:24

Близько тисячі освітян із різних регіонів зібралися на акцію протесту в Києві проти змін, які народні депутати запропонували до закону про середню освіту.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: З Ради до мітингувальників вийшов голова фракції "Голос" Святослав Вакарчук, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій нардеп "Слуги народу" Сергій Бабак та члени комітету Сергій Колебошин (СН) та Інна Совсун ("Голос").

 
 

Освітяни зустріли їх вигуками "Ганьба". Як наголошують протестувальники, їх не влаштовують пропозиції щодо обов'язкової сертифікації, скасування надбавок вчителям за класне керівництво, перевірку зошитів, вчені звання тощо. Вони виступають проти запровадження для педагогів 40-годиного робочого тижня, переведення педпрацівників пенсійного віку на строковий трудовий договір.

Бабак запевнив, що комітет буде окремо розглядати кожну правку до закону про середню освіту.

Вакарчук в свою чергу наголосив, що партія буде відстоювати підвищення зарплати освітян, за його словами, ті поправки до закону, які викликали обурення освітян, не будуть внесені.

Пряма мова Вакарчука: "Всіх тих правок, які сьогодні не на часі, не буде".

 

Чому це важливо: Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин про­тягом навчального тижня (так звана ставка). 

Що передувало: Міністр освіти й науки Ганна Новосад заявила, що її відомство не підтримує правки партії "Голос" до законопроєкту "Про повну загальну середню освіту", що передбачає запровадження 40-годинного робочого тижня для вчителів.

Додатково: З 4 до 10 листопада - на базі комітету ВРУ з питань науки, освіти та інновацій депутати спільно з МОН планують працювати саме над формулюванням статті 24 законопроєкту щодо оплати праці вчителів. У межах цих зустрічей будуть пропрацьовані усі правки, включно з тими, що подані партією "Голос".

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Теми: освіта
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