Педагоги протестуют против 40-часовой рабочей недели

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Вторник, 29 октября 2019, 16:24

Около тысячи педагогов из разных регионов собрались на акцию протеста в Киеве против изменений, которые народные депутаты предложили в закон о среднем образовании.

Источник: "Укринформ"

Детали: Из Рады к митингующим вышел председатель фракции "Голос" Святослав Вакарчук, председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций нардеп "Слуги народа" Сергей Бабак и члены комитета Сергей Колебошин (СН) и Инна Совсун ( "Голос").

 
 

Педагоги встретили их криками "Ганьба". Как отмечают протестующие, их не устраивают предложения по обязательной сертификации, отмена надбавок учителям за классное руководство, проверку тетрадей, ученые звания и тому подобное. Они выступают против введения для педагогов 40-часовая рабочей недели, перевода педработников пенсионного возраста на срочный трудовой договор.

Бабак заверил, что комитет будет отдельно рассматривать каждую правку в закон о среднем образовании.

Вакарчук в свою очередь отметил, что партия будет отстаивать повышение зарплаты педагогов, по его словам, те поправки к закону, которые вызвали возмущение педагогов, не будут внесены.

Прямая речь Вакарчука: "Всех тех поправок, для которых сейчас не время, не будет".

 

Почему это важно: Педагогическая нагрузка учителя включает 18 учебных часов в течение учебной недели (так называемая ставка).

Что было ранее: Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что ее ведомство не поддерживает поправки партии "Голос" в законопроекту "О среднем образовании", предусматривающие введение 40-часовой рабочей недели для учителей.

Дополнительно: С 4 по 10 ноября - на базе комитета ВРУ по вопросам науки, образования и инноваций депутаты совместно с МОН планируют работать именно над формулировкой статьи 24 законопроекта об оплате труда учителей. В рамках этих встреч будут проработаны все поправки, включая те, что представлены партией "Голос".

Напомним:

Темы: образование


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