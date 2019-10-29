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В ОРЛО погодились на відкриття пункту пропуску в Золотому – голова Луганської ОДА

Вівторок, 29 жовтня 2019, 17:01

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай каже, що представники ОРЛО погодились на відкриття контрольного пункту вʼїзду-виїзду "Золоте".

Джерело: коментар Гайдая виданню Hromadske.

Пряма мова: "Під час розведення війська обох сторін мають розвести на відстань кілометра. Вийде "сіра зона", і ми зможемо спокійно добудувати КПВВ і запустити його в роботу. Це буде новий КПВВ, єдиний шлях для автомобільного сполучення з тимчасово окупованою частиною Луганської області".

Деталі: На запитання, чи є згода так званої "ЛНР" на відкриття контрольного пункту, Гайдай відповів: "Так, є".

Раніше представники непідконтрольної частини Луганської області відмовлялись відкрити пункт пропуску в Золотому.

Вони висували для цього додаткові умови, серед яких було відкриття ще одного КПВВ у місті Щастя.

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