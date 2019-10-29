В ОРЛО согласились на открытие пункта пропуска в Золотом – глава Луганской ОГА

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Вторник, 29 октября 2019, 18:01

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай говорит, что представители ОРЛО согласились на открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое".

Источник: комментарий Гайдая изданию Hromadske.

Прямая речь: "Во время разведения войска обеих сторон должны быть разведены на расстояние километра. Получится "серая зона ", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области".

Детали: На вопрос, есть ли согласие так называемой "ЛНР" на открытие контрольного пункта, Гайдай ответил: "Да, есть".

Ранее представители неподконтрольной части Луганской области отказывались открыть пункт пропуска в Золотом.

Они выдвигали для этого дополнительные условия, среди которых было открытие еще одного КПВВ в городе Счастье.



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