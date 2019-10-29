Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОРЛО согласились на открытие пункта пропуска в Золотом – глава Луганской ОГА

Вторник, 29 октября 2019, 17:01

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай говорит, что представители ОРЛО согласились на открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое".

Источник: комментарий Гайдая изданию Hromadske.

Прямая речь: "Во время разведения войска обеих сторон должны быть разведены на расстояние километра. Получится "серая зона ", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области".

Детали: На вопрос, есть ли согласие так называемой "ЛНР" на открытие контрольного пункта, Гайдай ответил: "Да, есть".

Ранее представители неподконтрольной части Луганской области отказывались открыть пункт пропуска в Золотом.

Они выдвигали для этого дополнительные условия, среди которых было открытие еще одного КПВВ в городе Счастье.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: