В Киеве задержан главный специалист НБУ: погорел на взятке в $50 тысяч

Правоохранители задержали главного специалиста Нацбанка, который за 50 тысяч долларов США обещал предпринимателю содействие в получении лицензии на обмен валюты.

Источник: пресс-служба столичной прокуратуры, комментарий пресс-секретаря ведомства Надежды Максимец "Украинской правде", Национальный банк Украины в Facebook

Дословно прокуратура: "Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тысяч долларов служащий банка задержан у здания НБУ на Печерске".

Детали: Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. На месте происшествия проводятся следственные действия.

Досудебное расследование установило, что взятку главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, занимающегося обменом валюты, за содействие в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

Прямая речь Максимец: "В июле 2019 года была проверка, по результатам которой указанное предприятие получило ответ Национального банка об отказе в выдаче генеральной лицензии бессрочно. В то же время их лицензия оставалась действующей до 21.12.2019. В связи с этими обстоятельствами предприниматель и обратился к этому лицу. Сотрудник НБУ пообещал содействовать в получении бессрочной лицензии.

По договоренности с предпринимателем, тот сначала передает первый транш в сумме $40 тысяч, а после решения вопроса – оставшуюся сумму. Поскольку фактически этот вопрос не входит в круг его обязанностей, а других служащих он не привлекал, действия сотрудника НБУ предварительно квалифицированы как мошенничество".

Позиция Нацбанка: Задержанный не является сотрудником структурного подразделения, которое выдает лицензии на валютные операции, и не занимает руководящую должность, а работает в департаменте хозяйственного обеспечения.

В НБУ также заверили, что решения по выдаче лицензий принимаются коллегиальным органом на основании заключения ряда департаментов, что делает невозможным влияние одного лица на процесс принятия таких решений.

Согласно сообщению пресс-службы, планируется внутренняя проверка и банк "готов всячески содействовать проведению следственных действий для объективного расследования".