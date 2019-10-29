ЄС офіційно відтермінував Brexit

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 19:58

Європейська рада формально затвердила рішення про продовження строку, передбаченого статтею 50 Договору про ЄС, що дозволяє відкласти Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідне рішення Європейської ради.

"Це продовження триватиме до 31 січня 2020 року, з тим щоб надати більше часу для ратифікації угоди про вихід. Вихід може відбутися раніше - 1 грудня 2019 року або 1 січня 2020 року, якщо угоду про вихід буде ратифіковано обома сторонами" - йдеться у рішенні.

Зазначається, що на час відтермінування дати  Brexit Сполучене Королівство залишається державою-членом з усіма правами і обов'язками, викладеними в договорах і відповідно до законодавства ЄС.

Рішення було прийнято одноголосно Європейською Радою в письмовій формі, за згодою Великої Британії.

Нагадаємо:

  • Прем'єр-міністр Британії офіційно прийняв пропозицію ЄС про продовження процесу Brexit до 31 січня після того, як британський парламент не підтримав його угоду про вихід.
  • Це означає, що Британія не покине ЄС 31 жовтня, як неодноразово обіцяв Джонсон.

Теми: Велика Британія Brexit ЄС


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