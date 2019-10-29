Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС офіційно відтермінував Brexit

Вівторок, 29 жовтня 2019, 18:58

Європейська рада формально затвердила рішення про продовження строку, передбаченого статтею 50 Договору про ЄС, що дозволяє відкласти Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідне рішення Європейської ради.

"Це продовження триватиме до 31 січня 2020 року, з тим щоб надати більше часу для ратифікації угоди про вихід. Вихід може відбутися раніше - 1 грудня 2019 року або 1 січня 2020 року, якщо угоду про вихід буде ратифіковано обома сторонами" - йдеться у рішенні.

Зазначається, що на час відтермінування дати  Brexit Сполучене Королівство залишається державою-членом з усіма правами і обов'язками, викладеними в договорах і відповідно до законодавства ЄС.

Рішення було прийнято одноголосно Європейською Радою в письмовій формі, за згодою Великої Британії.

Нагадаємо:

  • Прем'єр-міністр Британії офіційно прийняв пропозицію ЄС про продовження процесу Brexit до 31 січня після того, як британський парламент не підтримав його угоду про вихід.
  • Це означає, що Британія не покине ЄС 31 жовтня, як неодноразово обіцяв Джонсон.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяBrexitЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Велика Британія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: