ЕС официально отсрочил Brexit

Европейский совет формально утвердил решение о продлении срока, предусмотренного статьей 50 Договора о ЕС, что позволяет отложить Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее решение Европейского совета.

"Это продолжение продлится до 31 января 2020 года, с тем чтобы предоставить больше времени для ратификации соглашения о выходе. Выход может состояться раньше - 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами", - говорится в решении.

Отмечается, что на время отсрочки даты Brexit Соединенное Королевство остается государством-членом, со всеми правами и обязанностями, изложенными в договорах и в соответствии с законодательством ЕС.

Решение было принято единогласно Европейским Советом в письменной форме, с согласия Великобритании.

Напомним: