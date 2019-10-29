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ЕС официально отсрочил Brexit

Вторник, 29 октября 2019, 18:58

Европейский совет формально утвердил решение о продлении срока, предусмотренного статьей 50 Договора о ЕС, что позволяет отложить Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее решение Европейского совета.

"Это продолжение продлится до 31 января 2020 года, с тем чтобы предоставить больше времени для ратификации соглашения о выходе. Выход может состояться раньше - 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами", - говорится в решении.

Отмечается, что на время отсрочки даты Brexit Соединенное Королевство остается государством-членом, со всеми правами и обязанностями, изложенными в договорах и в соответствии с законодательством ЕС.

Решение было принято единогласно Европейским Советом в письменной форме, с согласия Великобритании.

Напомним:

  • Премьер-министр Британии официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января после того, как британский парламент не поддержал его соглашение о выходе.
  • Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.

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Темы: ВеликобританияBrexitЕС
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