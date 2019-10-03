Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія прокоментувала "формулу Штайнмаєра"

Четвер, 3 жовтня 2019, 05:24
Росія прокоментувала формулу Штайнмаєра

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "формула Штайнмаєра" є "компромісним варіантом" виконання Мінських угод.

Джерело: інтерв'ю Лаврова Першому каналу, передає російський "Інтерфакс".

Глава МЗС РФ відзначив, що не існує "плану Б" щодо реалізації Мінських угод.

"Плану Б бути не може. Мінські угоди - це база, на якій повинно все вибудовуватися. Якщо вже бути конкретним, то формула Штайнмаєра - це вже компроміс у порівнянні з початковим текстом Мінських угод, схвалених Радою Безпеки ООН. Початковий текст припускав: спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів", - заявив Лавров.

Відповідаючи на питання про терміни можливої зустрічі в "нормандському форматі", Лавров сказав: "Це вирішувати президентам"

Читайте також:

Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України

Чотири умови для безпеки на Донбасі: як прибрати загрози від "формули Штайнмаєра"

Нагадаємо:

  • 20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, яка замінила "формулу Штайнмаєра".  
  • У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.
  • Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛавровРосіяформула ШтайнмаєраЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Лавров
Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про "зернову угоду"
У Білому домі відповіли Лаврову, який боїться ескалації через передачу F-16 Україні
Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: