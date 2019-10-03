Росія прокоментувала "формулу Штайнмаєра"

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Четвер, 3 жовтня 2019, 05:24

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "формула Штайнмаєра" є "компромісним варіантом" виконання Мінських угод.

Джерело: інтерв'ю Лаврова Першому каналу, передає російський "Інтерфакс".

Глава МЗС РФ відзначив, що не існує "плану Б" щодо реалізації Мінських угод.

"Плану Б бути не може. Мінські угоди - це база, на якій повинно все вибудовуватися. Якщо вже бути конкретним, то формула Штайнмаєра - це вже компроміс у порівнянні з початковим текстом Мінських угод, схвалених Радою Безпеки ООН. Початковий текст припускав: спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів", - заявив Лавров.

Відповідаючи на питання про терміни можливої зустрічі в "нормандському форматі", Лавров сказав: "Це вирішувати президентам"

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Нагадаємо:

  • 20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, яка замінила "формулу Штайнмаєра".  
  • У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.
  • Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.

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Теми: Лавров Росія формула Штайнмайера Зеленський


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