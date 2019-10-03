Росія прокоментувала "формулу Штайнмаєра"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "формула Штайнмаєра" є "компромісним варіантом" виконання Мінських угод.
Джерело: інтерв'ю Лаврова Першому каналу, передає російський "Інтерфакс".
Глава МЗС РФ відзначив, що не існує "плану Б" щодо реалізації Мінських угод.
"Плану Б бути не може. Мінські угоди - це база, на якій повинно все вибудовуватися. Якщо вже бути конкретним, то формула Штайнмаєра - це вже компроміс у порівнянні з початковим текстом Мінських угод, схвалених Радою Безпеки ООН. Початковий текст припускав: спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів", - заявив Лавров.
Відповідаючи на питання про терміни можливої зустрічі в "нормандському форматі", Лавров сказав: "Це вирішувати президентам"
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Нагадаємо:
- 20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, яка замінила "формулу Штайнмаєра".
- У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.
- Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.
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