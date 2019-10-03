Екс-заступник глави СБУ Трепак претендує на крісло заступника Рябошапки

Екс-перший заступник голови СБУ Віктор Трепак, який у 2016 році передав до НАБУ документи щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, претендує на посаду заступника генпрокурора Руслана Рябошапки.

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах, декларація Трепака-кандидата на посаду.

Деталі: За даними джерел УП, Трепака спершу призначать прокурором відділу, а потім заступником генпрокурора.

Про те, що Трепак планує працювати у ГПУ, свідчить і його декларація кандидата на посаду, подана до НАЗК. У ній вказано, що Трепак претендує на посаду прокурора відділу ГПУ.

Згідно з декларацією, Трепак володіє четвертиною майже 100-метрової квартири у Києві. Також на нього зареєстрований об'єкт незавершеного будівництва (літня тераса) на Львівщині та карабін Blaser R8.

Автомобілів Трепак не має, але користується Toyota Land Cruiser 120 PR 2009 року випуску, власником якої зазначений Михайло Бугай.

Водночас дружина Трепака має чимало нерухомості. Зокрема, квартиру на 65,5 кв.м у Львові, будинок на 245,9 кв.м у Сокільниках Львівської області, 25% у київській квартирі на 99,1 (двома іншими четвертинами володіють два сини Трепака) та чотирма земельними ділянками на Львівщині (площею 1165 кв.м, 850 кв.м, 1000 кв. м та 892 кв.м).

Також їй належать дві не прийняті в експлуатацію господарські будівлі (на 108,6 кв. м і 77,2 кв.м) та дровітня (18 кв.м) у Сокільниках.

Трепак за минулий рік заробив понад 3 мільйони гривень (з них 2,98 мільйона – дохід від підприємницької діяльності та близько 37 тисяч гривень – зарплата в академії СБУ і Львівському національному університеті ім. Франка та 147 тисяч гривень процентів).

Дружина заробила близько 1 мільйона гривень( 940 тисяч від заняття підприємницькою діяльністю та 18 тисяч зарплати у ЛНУ ім. Івана Франка).

Трепак тримає у банку понад 1,5 мільйона гривень , 18 тисяч євро та 25 тисяч доларів та готівкою 58 тисяч доларів, 47 тисяч євро та 300 тисяч гривень.

Його дружина тримає в банку близько тисячі гривень та 175 доларів.

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