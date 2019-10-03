Замах на активіста Михайлика: слідство в справі призупинили

Слідство в справі замаху на вбивство одеського громадського діяча Олега Михайлика призупинили.

Джерело: коментар Михайлика Центру прав людини ZMINA

Деталі: За словами Михайлика, про цю постанову ще від 31 липня він дізнався лише нещодавно, знайшовши лист на своєму подвір’ї.

Пряма мова: "Конверт мені підкинули у двір, а знайшла його сусідка. Слідчий весь цей час, скільки ми перед тим говорили по телефону, не повідомив, що підписав цю постанову".

Деталі: Зокрема, йдеться про зупинення слідства через відсутність речового доказу у вигляді вилученої ще в січні 2019 року з легені потерпілого кулі, яка досі перебуває у німецьких криміналістів.

За словами слідчого, без наявності зазначеного речового доказу неможливе проведення всіх необхідних судових експертиз, без висновків яких завершити судове розслідування та прийняти остаточне законне рішення в даному кримінальному провадженні неможливо.

В ухвалі уточнюється, що запит про надання міжнародної правової допомоги до міністерства юстиції Німеччини, зокрема і про передання до України кулі, не виконано в повному обсязі.

Водночас річний термін досудового розслідування в кримінальному провадженні спливав 24 вересня, а тому був ризик, що слідство не доведуть до кінця у відведені законом терміни.

Тож досудове розслідування зупинено у зв’язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Михайлик погоджується, що зупинення слідства – "це єдиний шанс викрутитися із ситуації про обмежений термін", але не певен, що Генпрокуратура зробила достатньо, щоб отримати цей речовий доказ із Німеччини. Адже, як раніше неодноразово заявляв Михайлик, ця куля може повністю розвалити версію слідства щодо підозрюваних, які сьогодні розглядаються як виконавці замаху.

Активіст каже, що зі своїм адвокатом дуже хоче ознайомитися з матеріалами справи, але їм досі не дали можливості, щоб дізнатися, чи були відправлені відповідні запити в Німеччину задля отримання цієї кулі.

Що передувало: У червні 2019-го справу замаху на Михайлика повернули з Києва до ГУ Нацполіції в Одеській області. На замовників замаху слідство за дев’ять місяців так і не вийшло.

Передісторія:

22 вересня 2018 року в Одесі у дворі будинку стріляли в Олега Михайлика – громадського активіста, лідера одеського осередку партії "Сила Людей". Він отримав тяжке поранення.

25 вересня одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на нього.

Підозрюваних арештували. 29 квітня 2019 року підозрюваний у нападі на Михайлика Лаша Герасін у СІЗО здійснив спробу суїциду: завдав собі у живіт сім ударів колючо-ріжучим предметом. За словами адвоката, Герасін хотів покінчити з собою "через незаконне утримання під вартою, поліцейське свавілля і відсутність судового розгляду".

21 червня 2019 року Київський районний суд ухвалив рішення звільнити з-під варти всіх підозрюваних у нападі на Михайлика.

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