Справу про замах на Михайлика повернули в Одесу, він киває в бік Луценка

Справу замаху на вбивство одеського активіста і громадського діяча Олега Михайлика повернули з Києва до Одеси.

Про це сам Михайлик написав у своєму Facebook.

Активіст нагадав, що раніше підкреслював: в Одесі розслідування його справи відверто саботувалося.

"Кілька днів тому генпрокурор Луценко підписав постанову про передачу справи назад в Одесу... Що буде далі з розслідуванням - мені не складно припустити. Справу передали до Одеси, щоб зняти з себе всю відповідальність за повний провал і просто "злити" цю справу. Відповідати за цей провал буде якийсь прокурорчик або слідчий в Одесі, якого просто зроблять "цапом-відбувайлом", - вважає Михайлик.

Як розповів Михайлик Центру прав людини ZMІNA, йому особисто ніхто не повідомив по повернення справи в Одесу. Про це він дізнався від журналістів "Слідство.Інфо", які отримали цю інформацію у відповідь на запит до Генпрокуратури.

Так, у відповіді на запит зазначено, що підслідність у цьому кримінальному провадженні визначено за слідчим управлінням головного управління Нацполіції в Одеській області.

У коментарі "Слідство.Інфо" адвокат Михайлика Вадим Оксюта пов’язав передачу справи з ймовірним звітом генпрокурора Юрія Луценка у Верховній Раді, де має розглядатися питання його відставки.

"Можливо, Луценко "підчищає" всі справи і "висяки" перед звітом у Верховній Раді, щоб знати, що у нього все буде добре", — додав адвокат.

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