Справу про замах на Михайлика повернули в Одесу, він киває в бік Луценка
Справу замаху на вбивство одеського активіста і громадського діяча Олега Михайлика повернули з Києва до Одеси.
Про це сам Михайлик написав у своєму Facebook.
Активіст нагадав, що раніше підкреслював: в Одесі розслідування його справи відверто саботувалося.
"Кілька днів тому генпрокурор Луценко підписав постанову про передачу справи назад в Одесу... Що буде далі з розслідуванням - мені не складно припустити. Справу передали до Одеси, щоб зняти з себе всю відповідальність за повний провал і просто "злити" цю справу. Відповідати за цей провал буде якийсь прокурорчик або слідчий в Одесі, якого просто зроблять "цапом-відбувайлом", - вважає Михайлик.
Як розповів Михайлик Центру прав людини ZMІNA, йому особисто ніхто не повідомив по повернення справи в Одесу. Про це він дізнався від журналістів "Слідство.Інфо", які отримали цю інформацію у відповідь на запит до Генпрокуратури.
Так, у відповіді на запит зазначено, що підслідність у цьому кримінальному провадженні визначено за слідчим управлінням головного управління Нацполіції в Одеській області.
У коментарі "Слідство.Інфо" адвокат Михайлика Вадим Оксюта пов’язав передачу справи з ймовірним звітом генпрокурора Юрія Луценка у Верховній Раді, де має розглядатися питання його відставки.
"Можливо, Луценко "підчищає" всі справи і "висяки" перед звітом у Верховній Раді, щоб знати, що у нього все буде добре", — додав адвокат.
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Нагадаємо:
- У Михайлика вистрелили в центрі Одеси 22 вересня 2018 року неподалік будинку, де він мешкає, та за кілька десятків метрів від будівлі Головного управління Нацполіції Одеської області. Він пережив клінічну смерть.
- Кулю, яка застрягла в лівій легені, вилучили 11 січня в німецькій клініці. Вилучена куля мала довести, чи саме з тієї зброї стріляли в Михайлика, яку вилучили при затриманні трьох підозрюваних громадян Грузії.
- Наразі про результати експертизи нічого невідомо. За 10 місяців після замаху серед підозрюваних залишається троє осіб, яких одразу арештували і яким інкримінують виконання злочину. На замовників слідство так і не вийшло.
- За версією потерпілого, замах може бути пов'язаний з його боротьбою із незаконними забудовами в місті та корупційними схемами в Одеській міській раді.
- Один з підозрюваних з листопада перебуває під домашнім арештом, а другий намагався в квітні вчинити самогубство в СІЗО. За словами адвоката підозрюваного, він зірвався через затягування розгляду справи в судді, де б врешті розглянули докази, які можуть довести, що у момент здійснення злочину підозрюваний перебував в іншому місці.
- Сам потерпілий Михайлик теж схиляється до версії, що підозрювані громадяни Грузії не мають відношення до замаху на нього, а злочин "повісили" на них лише тому, що раніше вони вже проходили по інших кримінальних справах за розбій і стрілянину.