Рада "забула" про законопроект щодо незаконного збагачення

Народні депутати не розглянули в другому читанні президентський законопроект про покарання за незаконне збагачення, внесений до порядку денного засідання 3 жовтня.

На це звертає увагу голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Законопроект про назаконне збагачення (№1031) Рада ... забула. Питання зникло. Миші з'їли. Чесно кажучи, за 12 років роботи з ВРУ я з таким стикаюся. Я не жартую. Спікер просто пропустив це питання порядку денного, перейшовши до наступного законопроекту. Без жодного пояснення. Без голосування", - пише активіст у Facebook.



Як свідчить порядок денний на 3 жовтня, після голосування законопрокту №1233 мав би розпочатися розгляд законпроекту про незаконне збагачення. Проте спікер перескочив до розгляду наступного законопроекту №1046.

"А що так можна було?", – питає Шабунін.

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