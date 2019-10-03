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Рада "забула" про законопроект щодо незаконного збагачення

Четвер, 3 жовтня 2019, 18:33

Народні депутати не розглянули в другому читанні президентський законопроект про покарання за незаконне збагачення, внесений до порядку денного засідання 3 жовтня.

На це звертає увагу голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Законопроект про назаконне збагачення (№1031) Рада ... забула. Питання зникло. Миші з'їли. Чесно кажучи, за 12 років роботи з ВРУ я з таким стикаюся. Я не жартую. Спікер просто пропустив це питання порядку денного, перейшовши до наступного законопроекту. Без жодного пояснення. Без голосування", - пише активіст у Facebook.

Як свідчить порядок денний на 3 жовтня, після голосування законопрокту №1233 мав би розпочатися розгляд законпроекту про незаконне збагачення. Проте спікер перескочив до розгляду наступного законопроекту №1046.

 

"А що так можна було?", – питає Шабунін.

Нагадаємо:

  • Законопроект №1031, який вніс президент Володимир Зеленський 29 серпня, передбачає доповнення Кримінального Кодексу статтею 368-5, згідно з якою незаконне збагачення карається "позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років". 
  • Верховна Рада ухвалила його за основу в першому читанні 11 вересня.

Українська правда
Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
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