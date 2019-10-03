Путін каже, що Зеленський може стати "мужнім" і "чесним" політиком

Президент Росії Володимир Путін вважає, що президент України Володимир Зеленський щиро прагне закінчити війну на Донбасі.

Джерело: виступ Путіна на дискусійному клубі "Валдай"

Пряма мова Путіна: "Я не знаю на скільки сильні ті, хто проти врегулювання (ситуації на Донбасі – ред.). Особливо на основі мінських домовленостей. Запит суспільства на врегулювання очевидний. Перш за все, на основі цього запиту пан Зеленський так впевнено виграв вибори".

"Люди чекають вирішення цього питання в Україні. І якщо у нього вистачить політичної мужності і сили довести це до кінця, я думаю що він утвердиться як чесний політик і мужній, здатний добиватися прийнятих рішень. Я думаю він щиро хоче це зробити. Це його щире прагнення".

"Чи зможе він протистояти тим, хто проти цього процесу мені зараз важко сказати. Ми бачимо звичайно деякі коливання. Це неминуче. Він має шукати якісь компроміси, має домовлятися зі всіма членами суспільства, яких би поглядів вони не дотримувалися, але все таки виконувати свої передвиборчі обіцянки, які він дав більшості українського народу".

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