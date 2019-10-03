Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін каже, що Зеленський може стати "мужнім" і "чесним" політиком

Четвер, 3 жовтня 2019, 20:52

Президент Росії Володимир Путін вважає, що президент України Володимир Зеленський щиро прагне закінчити війну на Донбасі.

Джерело: виступ Путіна на дискусійному клубі "Валдай"

Пряма мова Путіна: "Я не знаю на скільки сильні ті, хто проти врегулювання (ситуації на Донбасі – ред.). Особливо на основі мінських домовленостей. Запит суспільства на врегулювання очевидний. Перш за все, на основі цього запиту пан Зеленський так впевнено виграв вибори".

"Люди чекають вирішення цього питання в Україні. І якщо у нього вистачить політичної мужності і сили довести це до кінця, я думаю що він утвердиться як чесний політик і мужній, здатний добиватися прийнятих рішень. Я думаю він щиро хоче це зробити. Це його щире прагнення".

"Чи зможе він протистояти тим, хто проти цього процесу мені зараз важко сказати. Ми бачимо звичайно деякі коливання. Це неминуче. Він має шукати якісь компроміси, має домовлятися зі всіма членами суспільства, яких би поглядів вони не дотримувалися, але все таки виконувати свої передвиборчі обіцянки, які він дав більшості українського народу".

Передісторія:

  • У четвер Зеленський у своєму зверненні заявив, що вибори на непідконтрольній Києву території Донбасу можуть пройти тільки за українським законодавством.
  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: