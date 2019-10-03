США таки продають Україні 150 ракет "Javelin"

Державний департамент США дозволив продаж в Україну 150 протитанкових ракет "Javelin" і пов'язаного з ними обладнання на суму близько 39,2 мільйонів доларів США.

Про це у четвер повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення Міністерства оборони США.

Раніше про продаж повідомляло видання Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

Україна попросила продати зброю на початку цього літа. США раніше вже продали Україні понад 200 ракет і 37 пускових установок у 2018 році.

Повідомлення про продаж ракет надійшло на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп загальмував військову допомогу Києву цього літа, щоб змусити президента Володимира Зеленського провести розслідування стосовно його політичного конкурента Джо Байдена.

Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти і швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі.