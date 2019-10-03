США таки продають Україні 150 ракет "Javelin"

5009 переглядів
Четвер, 3 жовтня 2019, 22:52

Державний департамент США дозволив продаж в Україну 150 протитанкових ракет "Javelin" і пов'язаного з  ними обладнання на суму близько 39,2 мільйонів доларів США.

Про це у четвер повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення Міністерства оборони США.

Раніше про продаж повідомляло видання Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

Україна попросила продати зброю на початку цього літа. США раніше вже продали Україні понад 200 ракет і 37 пускових установок у 2018 році.

Повідомлення про продаж ракет надійшло на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп загальмував військову допомогу Києву цього літа, щоб змусити президента Володимира Зеленського провести розслідування стосовно його політичного конкурента Джо Байдена.

Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти і швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США армія зброя


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко: Ніколи ні з ким я слова Burisma і "син Байдена" не вимовляв 3 жовтня 2019, 17:07
ФБР через Facebook шукає російськомовних інформаторів 3 жовтня 2019, 11:45
Трамп неодноразово використовував Пенса для тиску на Зеленського – WP 3 жовтня 2019, 10:17
Усі новини
Головні новини
США таки продають Україні 150 ракет "Javelin"
На виборах в ОРДЛО мають бути українські кандидати і ЗМІ – Зеленський
Разумков – нардепам: Не треба задовольняти фізіологічні потреби у залі Ради
Данилюк розказав про конфлікт з Богданом
Усі новини
їжа

Який він — справжній васабі

здоров'я

Голодування: як правильно та коли воно може бути корисним

подорожі

Як поїхати в Антарктиду та ще й отримувати 25 тис гривень в місяць