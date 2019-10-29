У канадській провінції визнали Голодомор геноцидом українців 

У провінції Британська Колумбія Канади визнали Голодомор актом геноциду українського народу.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на відповідний законопроєкт

Деталі: Запропонований проєкт закону у третьому завершальному читанні був підтриманий депутатами одностайно. Аби ухвалити це рішення їм знадобився тиждень.

Законопроєкт вступить в силу після схвалення його лейтенантом-губернатором провінції. Очікується, що це відбудеться в четвер.

Дослівно: "Метою цього законопроєкту є вшанування пам'яті мільйонів українців та інших, хто загинув під час Голодомору, а також нагадування про Голодомор та інші злочини проти людяності".

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