У канадській провінції визнали Голодомор геноцидом українців 

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Середа, 30 жовтня 2019, 00:20

У провінції Британська Колумбія Канади визнали Голодомор актом геноциду українського народу. 

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на відповідний законопроєкт 

Деталі: Запропонований проєкт закону у третьому завершальному читанні був підтриманий депутатами одностайно. Аби ухвалити це рішення їм знадобився тиждень. 

Законопроєкт вступить в силу після схвалення його лейтенантом-губернатором провінції. Очікується, що це відбудеться в четвер. 

Дослівно: "Метою цього законопроєкту є вшанування пам'яті мільйонів українців та інших, хто загинув під час Голодомору, а також нагадування про Голодомор та інші злочини проти людяності".

Нагадаємо:

Ольга Гетьманець, УП
Теми: голодомор Канада геноцид


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