В канадской провинции признали Голодомор геноцидом украинцев

В провинции Британская Колумбия Канады признали Голодомор актом геноцида украинского народа.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на соответствующий законопроект

Детали: Предложенный проект закона в третьем заключительном чтении был поддержан депутатами единогласно. Чтобы принять это решение им понадобилась неделя.

Законопроект вступит в силу после одобрения его лейтенантом-губернатором провинции. Ожидается, что это произойдет в четверг.

Дословно: "Целью этого законопроекту является чествование памяти миллионов украинцев и других, кто погиб во время Голодомора, а также напоминание о Голодоморе и других преступлениях против человечности".

Напомним: