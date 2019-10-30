В канадской провинции признали Голодомор геноцидом украинцев
209 просмотров
Среда, 30 октября 2019, 00:20
В провинции Британская Колумбия Канады признали Голодомор актом геноцида украинского народа.
Источник: "Укринформ" с ссылкой на соответствующий законопроект
Детали: Предложенный проект закона в третьем заключительном чтении был поддержан депутатами единогласно. Чтобы принять это решение им понадобилась неделя.
Законопроект вступит в силу после одобрения его лейтенантом-губернатором провинции. Ожидается, что это произойдет в четверг.
Дословно: "Целью этого законопроекту является чествование памяти миллионов украинцев и других, кто погиб во время Голодомора, а также напоминание о Голодоморе и других преступлениях против человечности".
Напомним:
- МИД Германии против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом украинского народа.
- В октябре 2018 Сенат США единогласным решением признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Ольга Гетьманец, УП
powered by lun.ua