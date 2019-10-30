В канадской провинции признали Голодомор геноцидом украинцев

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Среда, 30 октября 2019, 00:20

В провинции Британская Колумбия Канады признали Голодомор актом геноцида украинского народа.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на соответствующий законопроект

Детали: Предложенный проект закона в третьем заключительном чтении был поддержан депутатами единогласно. Чтобы принять это решение им понадобилась неделя.

Законопроект вступит в силу после одобрения его лейтенантом-губернатором провинции. Ожидается, что это произойдет в четверг.

Дословно: "Целью этого законопроекту является чествование памяти миллионов украинцев и других, кто погиб во время Голодомора, а также напоминание о Голодоморе и других преступлениях против человечности".

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: голодомор Канада геноцид


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