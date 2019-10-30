В Україні буде прохолодно, але сухо

30 жовтня в Україні опади не прогнозуються, повітря прогріється до +8+13°.

Джерело: Укргідрометцент

Деталі: Температура у західних та північних областях +3+8°, на Закарпатті, півдні та сході країни +9+13°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

31 жовтня вночі Україну підморозить, але опади не прогнозуються.

Вночі на заході -1-3°, на півночі, в центрі та на сході до -4°, вдень на сході +2+4°, на заході та півночі до +6°, на півдні та у Криму до +8°.

