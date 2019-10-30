В Україні буде прохолодно, але сухо
Середа, 30 жовтня 2019, 08:54
30 жовтня в Україні опади не прогнозуються, повітря прогріється до +8+13°.
Джерело: Укргідрометцент
Деталі: Температура у західних та північних областях +3+8°, на Закарпатті, півдні та сході країни +9+13°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
31 жовтня вночі Україну підморозить, але опади не прогнозуються.
Вночі на заході -1-3°, на півночі, в центрі та на сході до -4°, вдень на сході +2+4°, на заході та півночі до +6°, на півдні та у Криму до +8°.
Українська правда