В Украине будет прохладно, но сухо
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Среда, 30 октября 2019, 09:54
30 октября в Украине осадки не прогнозируются, воздух прогреется до +8+13°.
Источник: Укргидрометцент
Детали: Температура в западных и северных областях +3+8°, на Закарпатье, юге и востоке страны +9+13°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
31 октября ночью Украину подморозит, но осадки не прогнозируются.
Ночью на западе -1-3°, на севере, в центре и на востоке до -4°, днем на востоке +2+4°, на западе и севере до +6°, на юге и в Крыму до +8°.
Украинская правда
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