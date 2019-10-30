В Украине будет прохладно, но сухо

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Среда, 30 октября 2019, 09:54

30 октября в Украине осадки не прогнозируются, воздух прогреется до +8+13°.

Источник: Укргидрометцент

Детали: Температура в западных и северных областях +3+8°, на Закарпатье, юге и востоке страны +9+13°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

31 октября ночью Украину подморозит, но осадки не прогнозируются.

Ночью на западе -1-3°, на севере, в центре и на востоке до -4°, днем на востоке +2+4°, на западе и севере до +6°, на юге и в Крыму до +8°.

Украинская правда
Темы: погода


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