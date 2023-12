Дипмісії Ізраїлю припиняють роботу в Україні і по всьому світу

Дипломатичні установи Ізраїлю в Україні і по всьому світу припиняють свою роботу у зв’язку з проблемами з фінансуванням, що виникли внаслідок дій Міністерства фінансів Ізраїля.

Джерело: Twitter посла Ізраїля в Україні Джоеля Ліона, посольство Ізраїля в Україні

Дослівно в Twitter Ліона: "Нам довелося закрити наші посольства в усьому світі, оскільки нам відмовляють у основних фінансових інструментах для виконання своєї роботи належним чином".

We had to close our embassies all over the world, because we are denied basic financial instruments to do our job properly.

Israeli Diplomacy is an essential aspect of our national security, we are dedicated civil servants and hope that this crisis will promptly be solved. https://t.co/87S7w828hF