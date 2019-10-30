Дипмісії Ізраїлю припиняють роботу в Україні і по всьому світу

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Середа, 30 жовтня 2019, 10:39

Дипломатичні установи Ізраїлю в Україні і по всьому світу припиняють свою роботу у зв’язку з проблемами з фінансуванням, що виникли внаслідок дій Міністерства фінансів Ізраїля.

Джерело: Twitter посла Ізраїля в Україні Джоеля Ліона, посольство Ізраїля в Україні

Дослівно в Twitter Ліона: "Нам довелося закрити наші посольства в усьому світі, оскільки нам відмовляють у основних фінансових інструментах для виконання своєї роботи належним чином".

Деталі: На facebook-сторінці посольства Ізраїля в Україні повідомляється, що консульські послуги не будуть надаватися.

Дослівно в повідомленні посольства: "Через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю порушити домовленості, які були узгоджені та підписані Генеральним директором Міністерства фінансів 21 липня 2019 року, та застосувати однобічну процедуру, яка змінює протокол, який діяв протягом кількох десятиліть, ми змушені закрити дипломатичну місію. Консульські послуги не надаватимуться, і ніхто не матиме права зайти до посольства/консульства".

На сторінках консульства Ізраїля в Торонто (Канада) в соцмережах Twitter і facebook також повідомляється про припинення роботи дипмісії і уточнюється, що в середу припиняють роботу всі консульства і посольства Ізраїля в світі.

Дослівно в повідомленні консульства Ізраїля в Торонто в facebook: "Ізраїльські дипломати зобов'язані постійно намагатися посилити силу і стійкість Ізраїлю. На жаль, рішення Міністерства фінансів не залишає нам іншого вибору, як вдатися до вищезазначених заходів, оскільки життєвим інтересам держави Ізраїль завдано збитків. Ми сподіваємося, що ця криза буде вирішене якомога швидше".

Подібні повідомлення також з'явились на сторінках дипломатичних представництв Ізраїлю в Мексиці, США, Гондурасі, Фінляндії, Латвії тощо

Теми: Ізраїль дипломатичні відносини


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