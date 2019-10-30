Дипмиссии Израиля приостанавливают работу в Украине и по всему миру

Дипломатические учреждения Израиля в Украине и по всему миру прекращают свою работу в связи с проблемами с финансированием, возникших в результате действий Министерства финансов Израиля.

Источник: Twitter посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, посольство Израиля в Украине

Дословно в Twitter Лиона: "Нам пришлось закрыть наши посольства во всем мире, поскольку нам отказывают в основных финансовых инструментах для выполнения своей работы должным образом".

Детали: На facebook-странице посольства Израиля в Украине сообщается, что консульские услуги не будут представляться.

Дословно в сообщении посольства: "Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который действовал в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права зайти в посольство/консульство".

На страницах консульства Израиля в Торонто (Канада) в соцсетях Twitter и facebook также сообщается о приостановке работы дипмиссии и уточняется, что в среду приостанавливают работу все консульства и посольства Израиля в мире.

Дословно в сообщении консульства Израиля в Торонто в facebook: "Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как прибегнуть к вышеупомянутым мерам, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно скорее".

Подобные сообщения также появились на страницах дипломатических представительств Израиля в Мексике, США, Гондурасе, Финляндии, Латвии и т.д.