Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

Верховна Рада підтримала постанову, якою перейменувала місто Переяслав-Хмельницький Київської області у Переяслав.

За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

В пояснювальній записці до постанови вказується, що перейменування міста ініційовано Переяслав-Хмельницькою міською радою з метою повернення місту його історичної назви Переяслав.

12 жовтня 1943 року указом президії Верховної Ради СРСР місто Переяслав було перейменовано на Переяслав-Хмельницький

Переяслав-Хмельницький є містом обласного значення, яке знаходиться на південному сході Київської області.

На сьогодні в місті проживає 27391 мешканець.