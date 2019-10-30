Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

Середа, 30 жовтня 2019, 12:43
Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

Верховна Рада підтримала постанову, якою перейменувала місто Переяслав-Хмельницький Київської області у Переяслав.   

За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

В пояснювальній записці до постанови вказується, що перейменування міста ініційовано Переяслав-Хмельницькою міською радою з метою повернення місту його історичної назви Переяслав.

12 жовтня 1943 року указом президії Верховної Ради СРСР місто Переяслав було перейменовано на Переяслав-Хмельницький

Переяслав-Хмельницький є містом обласного значення, яке знаходиться на південному сході Київської області.

На сьогодні в місті проживає 27391 мешканець.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: місцева владаКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
місцева влада
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
"Поява Дмитра Коцюбайла все зрушила з місця". Чи буде в України пантеон героїв на Аскольдовій могилі
Останні новини
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
Усі новини...
Реклама: