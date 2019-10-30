Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

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Середа, 30 жовтня 2019, 13:43

Верховна Рада підтримала постанову, якою перейменувала місто Переяслав-Хмельницький Київської області у Переяслав.   

За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

В пояснювальній записці до постанови вказується, що перейменування міста ініційовано Переяслав-Хмельницькою міською радою з метою повернення місту його історичної назви Переяслав.

12 жовтня 1943 року указом президії Верховної Ради СРСР місто Переяслав було перейменовано на Переяслав-Хмельницький

Переяслав-Хмельницький є містом обласного значення, яке знаходиться на південному сході Київської області.

На сьогодні в місті проживає 27391 мешканець.

Олександр Шумілін, УП
Теми: місцева влада Київська область


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